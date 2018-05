Wir haben eine gewisse Fähigkeit in der Kunst entwickelt, Lösungen für politische Instabilität zu finden. Staatschef Sergio Mattarella

Wie früher zieht Berlusconi seine Anhänger mit kaum erfüllbaren Wahlversprechen in seinen Bann, gleichzeitig präsentiert er sich als Bollwerk gegen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Fraglich aber ist, ob es ihm gelingen wird, seinen langjährigen Bündnispartner Lega zu mäßigen. Die einst für die Unabhängigkeit Norditaliens kämpfende Lega hat sich unter ihrem 44-jährigen Spitzenkandidaten Salvini als nationalistische, euroskeptische und einwanderungsfeindliche Partei nach dem Vorbild des Front National in Frankreich weiter radikalisiert. Erste Brüche mit Forza Italia sind bereits sichtbar: So will sich die Lega nicht an die EU-Defizitgrenze halten, verspricht die Einführung ähnlicher Importsteuern wie US-Präsident Donald Trump und lehnt eine landesweite Impfpflicht ab.