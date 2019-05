Saubere und sortenreine Kunststoffabfälle landeten nicht in der Umwelt, weil es sich um Wertstoffe handele, deren Recycling sich rechne. "In der Praxis würde die Neuregelung dazu führen, dass unsortierte Plastikgemische aus EU-Ländern nicht mehr in Entwicklungsländer exportiert werden dürfen", sagte die Ministerin. Bei den Verhandlungen in Genf setzt sich Deutschland nach Angaben des Bundesumweltministeriums zudem für einen Appell ein, national die Vermeidung und die umweltgerechte Behandlung von Kunststoffabfällen voranzubringen.