Mehrere zehntausend Menschen werden heute zu der Demonstration unter dem Motto #unteilbar in Berlin erwartet. Der Protest richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben im Mittelmeer und Einschnitte im Sozialsystem. Dazu aufgerufen haben mehr als 4.500 Organisationen und Einzelpersonen. Die Demonstration startet mit einer Auftaktveranstaltung am Alexanderplatz. Ab 13 Uhr soll sich der Zug in Bewegung setzen. Die Strecke führt über die Leipziger Straße, den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor und dann zur Siegessäule. Zahlreiche Organisationen, Verbände und Parteien unterstützen den Aufruf - ebenso einige Prominente wie der Schauspieler Benno Fürmann, der Fernsehmoderator Jan Böhmermann und die Band Die Ärzte. Für den Abend ist unter anderem ein Auftritt Herbert Grönemeyers angekündigt.