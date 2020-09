Bernd Wiegand, amtierender Oberbürgermeister in Halle. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Unter dem Eindruck des tödlichen Anschlags auf eine Synagoge wählt Halle heute einen neuen Oberbürgermeister. Neben dem seit 2012 amtierenden Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) treten sieben weitere Kandidaten an.



In Halle wird alle sieben Jahre ein Oberbürgermeister gewählt. Nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten mit zwei Toten vom Mittwoch rückte der Wahlkampf in den Hintergrund. Abschlusskundgebungen wurden abgesagt.