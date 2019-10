Prytula ist im Austausch mit drei Juden, die zur Tatzeit in der Synagoge in Halle waren. "Ich kenne sie von Seminaren in Berlin. Das hat mich richtig fertig gemacht. Aber letztlich kann es jeden Juden treffen." Perfide sei, dass sich der Täter den höchsten jüdischen Feiertag für sein Verbrechen ausgesucht habe. "Am Versöhnungstag Jom Kippur entscheidet sich, ob man in das Buch des Lebens eingeschrieben wird", erklärt das Vorstandsmitglied des Verbands Jüdischer Studenten in Bayern. "Als Jude hofft man, dass Gott an diesem Tag einem die Sünden verzeiht."