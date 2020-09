Die sterblichen Überreste des spanischen Diktators Francisco Franco sind trotz Protesten aus dem Grab in seinem gigantischen Mausoleum geholt worden. Seine Gebeine wurden zu einem normalen Friedhof am Rande Madrids geflogen und dort im Familienkreis bestattet.



Am Friedhof El Pardo-Mingorrubio riefen Anhänger Francos "Viva Franco", einige zeigten den faschistischen Gruß. Die Umbettung war von der sozialistischen Regierung beschlossen worden, weil die Grabstätte ein Pilgerort für rechtsextreme Anhänger des Franco-Regimes war.