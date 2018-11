Zigaretten-Schmuggel kostet den Staat Millionen. Archivfoto Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Bundespolizei hat in Kiel einen Mann festgenommen, der seit Jahren wegen Zigaretten-Schmuggels gesucht worden war. Der 43-Jährige Russe soll Mitglied einer Bande gewesen sein, die zwischen 2009 und 2011 etwa zwölf Millionen Zigaretten nach Deutschland geschmuggelt hat.



Dem deutschen Staat entgingen so Steuern in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro. Seit 2014 gab es einen Haftbefehl gegen den Mann. Gefasst wurde er bei einer Routinekontrolle im Ostuferhafen.