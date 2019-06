Teilnehmer bei der Pride-Parade in Kiew.

Quelle: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/dpa

Unter starkem Polizeischutz haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bis zu 8.000 Menschen für die Gleichberechtigung von Homosexuellen demonstriert. Der jährliche "Marsch der Gleichheit" verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle und Festnahmen.



Erstmals liefen auch etwa 30 Soldaten mit, um auf Homosexualität in der Armee aufmerksam zu machen. Mehrere Tausend Polizisten schützten den Umzug. An Gegenprotesten nahmen Hunderte Anhänger christlicher und nationalistischer Organisationen teil.