Die «El Capitan»-Steilwand im kalifornischen Yosemite-Tal. Quelle: Ben Margot/AP/dpa

Die US-Kletterer Alex Honnold (32) und Tommy Caldwell (39) haben ihren jüngsten Geschwindigkeitsrekord an der berühmten "El Capitan"-Steilwand im kalifornischen Yosemite-Tal erneut gebrochen. Das Duo bezwang die fast einen Kilometer hohe Wand entlang der Route "The Nose" in weniger als zwei Stunden.



Caldwell gab auf Instagram die Zeit mit einer Stunde, 58 Minuten und sieben Sekunden an. Die fast senkrecht aufragende Granitwand gilt als eine der schwierigsten Kletterrouten der Welt.