EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Archivbild Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die Europäische Union will sich nach den Worten ihres Unterhändlers Michel Barnier mehr Zeit für die Brexit-Verhandlungen nehmen. Man werde die Gespräche mit London in den nächsten Wochen ruhig und ernsthaft weiter führen, sagte Barnier.



Die Verhandlungen über den für 2019 geplanten britischen EU-Austritt waren am Sonntag in eine Sackgasse geraten. Knackpunkt ist immer noch die Frage, wie Schlagbäume und Kontrollen an der künftigen EU-Außengrenze in Irland vermieden werden können.