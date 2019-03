Der US-Sänger R. Kelly.

Quelle: Cook County Sheriff’s Office/AP/dpa

Der wegen Missbrauchsvorwürfen unter Druck geratene R&B-Musiker R. Kelly darf auf freien Fuß. Ausstehende Unterhaltszahlungen in Höhe von 161.000 Dollar seien überwiesen worden, teilte eine Sprecherin des Sheriffs von Cook County mit.



Vor drei Tagen hatte ein Richter Kellys Inhaftierung angeordnet und bestimmt, der "I believe I can fly"-Sänger dürfe erst mit der Zahlung des Kindergeldes entlassen werden. Sie wisse nicht, wer das Geld überwiesen habe, so die Sprecherin.