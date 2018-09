Mai Thi Nguyen-Kim (M.) bei der Preisverleihung in Köln Quelle: Henning Kaiser/dpa

Herausragende Netz-Angebote sind in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Zu den Preisträgern gehörte zum Beispiel der YouTube-Kanal "maiLab" der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, die sich spielerisch mit Wissenschaftsthemen beschäftigt. Das Format gehört zum jungen ARD/ZDF-Netzwerk Funk. Es gewann auch die Publikumsabstimmung.



Ebenfalls prämiert wurde "Sommers Weltliteratur to go". Auf dem YouTube-Kanal werden Klassiker der Literaturgeschichte mit Playmobil-Figuren nachgespielt.