Brexit-Gegner demonstrieren vor dem Parlament in London.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Das britische Parlament will die im Austrittsabkommen vereinbarten Rechte für EU-Bürger in Großbritannien und für Briten in der EU auch ohne Deal garantieren. Das Unterhaus billigte einen entsprechenden Vorschlag einer Gruppe aus Brexit-Gegnern und -Befürwortern. Der Beschluss ist aber rechtlich nicht bindend.



Die Regierung soll demnach mit der EU den Teil des Austrittsabkommens über die Rechte der Bürger separat beschließen - unabhängig davon, ob der Deal als Ganzes angenommen wird.