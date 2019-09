Blick in das britische Parlament. Archivbild

Bei der Schließungs-Zeremonie des britischen Parlaments haben sich tumultartige Szenen ereignet. Abgeordnete der Opposition hielten Protestnoten mit der Aufschrift "zum Schweigen gebracht" hoch und skandierten "Schande über euch" in Richtung der Regierungsfraktion. Parlamentspräsident John Bercow sprach von einem "Akt exekutiver Ermächtigung".



Premier Boris Johnson beharrte indes weiter auf einem EU-Austritt am 31. Oktober. Nach Ende der Sitzung musste das Parlament in fünf Wochen Zwangspause.