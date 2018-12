Theresa May spricht im Unterhaus.

Quelle: Parliament Tv/PA/AP/dpa

Zum Auftakt der Parlamentsdebatte über den Brexit-Deal hat die britische Premierministerin Theresa May gleich heftig einstecken müssen. Eine Mehrheit für das Abkommen scheint unwahrscheinlicher denn je.



Die Abgeordneten entschieden, dass die Regierung ihre Rechte missachtet hat. Das ist einzigartig in der Geschichte des Parlaments. Ein Versuch der Regierung, die Niederlage per Votum abzuwenden, scheiterte. Zudem sicherten sich die Parlamentarier das Recht, Änderungsanträge einzubringen.