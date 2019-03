Mit dieser Abstimmung am Abend komme aber auch eine massive Drohung der Premierministerin, sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. Denn es werde in zwei Schritten vorgegangen. May wolle, dass das Parlament bis zum 20. März nochmal über ihren Deal abstimmt, der ja schon zweimal krachend gescheitert sei. "Nur wenn das durchgeht, wird sie um eine Verschiebung bitten", so Stamm. "Um eine technische Verschiebung von zwei bis drei Monaten, damit man alles sauber regeln kann, um aus der EU auszutreten."