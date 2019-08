Das britische Parlament wurde in eine Zwangspause versetzt.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die britische Opposition will einen "No Deal"-Brexit trotz der von Premier Boris Johnson erwirkten Zwangspause des Parlaments per Gesetz verhindern. Das sagte der Labour-Politiker Barry Gardiner der BBC. "Wir werden versuchen, die entsprechende Gesetzgebung in dem engen Zeitrahmen, den uns die Regierung auferlegt hat, durchzubringen."



Die Abgeordneten haben nur wenige Tage Zeit, um ein Gesetzgebungsverfahren durchzuführen, wenn das Parlament am Dienstag wieder zusammentritt. Johnson wollte das Gesetz verhindern.