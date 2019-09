Bei Recherchen für den Film "Die geheimste Unterwelt der SS" sind ZDF-Autoren auf bislang unbekannte Fotos, Dokumente und Zeitzeugen gestoßen, die dafür sprechen, dass die unterirdischen Anlagen bei St. Georgen an der Gusen wesentlich größer waren als bislang angenommen. Was aber geschah in den offenbar noch unbekannten Unterwelten? Was wurde dort produziert oder später womöglich eingelagert? Unter welchen Bedingungen mussten Häftlinge dort Zwangsarbeit leisten? Zu all diesen Aspekten gibt es neue Indizien, die bisherige Annahmen in Frage stellen.