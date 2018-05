Im europäischen Ausland wird gerne deutsche Schokolade gegessen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Unternehmen in Deutschland machen gute Geschäfte mit Schokolade. Von Januar bis November 2017 exportierten sie 782.000 Tonnen und andere kakaohaltige Lebensmittel ins Ausland - 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Umgekehrt wurden in dem Zeitraum 412.000 Tonnen Schokolade importiert - vor allem aus Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Pro Kopf verzehrten die Deutschen 2017 fast 31 Kilogramm Süßigkeiten und Knabberartikel.