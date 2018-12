Der Gesetzentwurf löst unsere Probleme nicht, sondern geht an der Praxis vorbei.

Fiedler: Der Gesetzentwurf löst unsere Probleme nicht, sondern geht an der Praxis vorbei. Er richtet sich nur an Menschen, die bereits zwölf Monate in einer Duldung sind. Diesen Status haben aber nur die wenigsten, obwohl sie schon seit 2015 oder 2016 in Deutschland sind.