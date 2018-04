Offenbar glauben die Deutschen nicht an das eigene Schaffen. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW

"Offenbar glauben die Deutschen nicht an das eigene Schaffen", kommentiert Marc Tüngler von der DSW. Nach den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts ist nur jeder sechste Deutsche Aktionär oder hält Anteile an Investmentfonds, das sind etwas mehr als zehn Millionen. Die Zurückhaltung der Deutschen könne sich in einigen Jahren als Altersarmut bemerkbar machen, befürchtet Tüngler, weil die meisten Sparer auf Zinsprodukte setzten.



Allerdings sollte man auch nicht den Fehler machen, die Dividende als eine Art neuen Zins zu betrachten. Zwar kann man mit der Dividende weit höhere Renditen erzielen als mit Zinsprodukten oder mit Anleihen. Das lässt sich leicht ausrechnen, indem man die Dividende durch den Aktienkurs teilt und dies mit 100 multipliziert. Doch das heißt auch: Unternehmen mit sinkenden Kursen können eine recht hohe Dividendenrendite ausweisen, während gute Firmen mit stark steigenden Kursen da schlechter aussehen. Schließlich wird die Dividende nur einmal im Jahr festgelegt. "Man muss die Gesamtbetrachtung hier anstellen, und das ist eben Kurs plus Dividende", sagt Tüngler.