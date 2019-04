Was den Wert oder die Anziehungskraft des Unternehmens für Investoren wohl in erster Linie ausmacht, ist das starke Wachstum in den vergangenen Jahren - und die Position als globaler Marktführer in diesem Bereich. Im vergangenen Jahr stieg der Gesamtumsatz des Konzerns um über 40 Prozent. Im Fahrdienst-Geschäft allerdings haben die Umsätze in den letzten drei Quartalen stagniert. Im Jahresergebnis vor Zinsen verbuchte Uber im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,85 Milliarden US-Dollar.