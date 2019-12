Firmen greifen auf ausländische Fachkräfte zurück. Archivbild

Der Fachkräftemangel ist für Unternehmen in Deutschland das größte Geschäftsrisiko. Das gaben 56 Prozent in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt an.



Ein Drittel hat demnach in den vergangenen Jahren bereits ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt. Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer forderte in der "Passauer Neuen Presse" eine "rasche und unbürokratische" Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes.