Die SPD hat Vorschläge der Unionsfraktion im Bundestag für eine Reform der Unternehmenssteuern in Deutschland kritisiert. "Der Schlüssel zu Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sind nicht milliardenschwere Steuergeschenke für Unternehmen, sondern mutige Investitionen in Bildung, Innovation und gleichwertige Lebensverhältnisse", sagte SPD-Fraktionsvize Achim Post.



Die SPD halte an dem in der GroKo vereinbarten Zweiklang aus soliden Finanzen und starken Investitionen fest.