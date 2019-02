Benjamin Riesser ist kein Fahrlehrer, sondern studierter Betriebswirt. Und er will den Fahrschul-Unterricht in Deutschland revolutionieren. Nur in Deutschland und Österreich gebe es noch 14 Pflichtstunden, die man in einer Fahrschule vor Ort absolvieren muss, sagt er. In allen anderen Ländern Europas seien die Theoriestunden durch E-Learning - also von zuhause aus - schon lange normal.



Alles, was man dafür braucht, sind zum Beispiel Online-Lerntools oder Videos, die auf dem Tablet, Smartphone oder Computer abgerufen werden können. Fragen können die Schüler jederzeit per Hotline, Mail oder über soziale Medien stellen, die schnell beantwortet werden.