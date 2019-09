Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat wegen einer wachsenden Zahl von Quereinsteigern in den Schulen vor einer sinkenden Unterrichtsqualität gewarnt. Kollegen ohne eine reguläre Ausbildung könnten nicht alles leisten, was in einem Lehramtsstudium vermittelt werde, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe der "Passauer Neuen Presse".



"In der Regel fehlen ihnen die pädagogischen Kompetenzen." In der aktuellen Notsituation würden Quer- und Seiteneinsteiger aber "dringend" gebraucht. Tepe fordert eine Qualifizierung.