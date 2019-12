Die USA machen die Miliz für Angriffe auf US-Personal im Irak verantwortlich. Bereits im Mai hatte das Außenministerium aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Irak Teile des Personals in der Botschaft in Bagdad und dem Konsulat in Erbil zeitweise abgezogen.



Im September waren zwei Raketen in der Nähe des Botschaftsgeländes in Bagdad eingeschlagen. Bei einem Angriff auf eine irakische Militärbasis, auf der sich auch US-Soldaten und Angestellte befanden, wurden zuletzt ein US-Bürger getötet und vier amerikanische Soldaten verletzt.