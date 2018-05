Afrin in Nordsyrien. Archivbild Quelle: Can Erok/DHA/AP/dpa

Die Türkei hat die syrische Regierung vor einer Unterstützung der Kurdenmiliz YPG gegen die Offensive der türkischen Streitkräfte in Nordsyrien gewarnt. "Wenn das Regime eindringt, um die YPG zu schützen oder ihren Schutz zu gewährleisten, dann kann niemand uns, die Türkei und die türkischen Soldaten, stoppen", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu.



Syriens Kurden und die Regierung in Damaskus verhandeln seit Tagen über die Entsendung von regierungstreuen Kräften in die Region Afrin.