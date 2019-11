Viele Deutsche unterstützen die Kurdenmiliz in Syrien. Archivbild

Zahlreiche Deutsche sind nach Syrien oder in den Nordirak gereist und haben sich dort den kurdischen Milizen angeschlossen. Die Sicherheitsbehörden sprechen von einer Zahl im "unteren dreistelligen Bereich".



Etwa die Hälfte der ausgereisten Personen besitze die deutsche Staatsangehörigkeit, teilt das Innenministerium mit. Daneben handele es sich meist um türkische, syrische oder irakische Staatsangehörige. Etwa 20 Personen seien in Syrien, im Irak oder in der Türkei seit 2013 getötet worden.