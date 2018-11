Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Jordaniens König Abdullah II. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland wird Jordanien bei seinen Reformbemühungen mit einem zusätzlichen Kredit in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah II. in Amman.



Das Geld sollte die Umsetzung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) verlangten Reformen erleichtern. Laut Merkel komme der Kredit zu der deutschen Entwicklungs-Unterstützung von 384 Millionen Euro in diesem Jahr für humanitäre Fragen und Bildung hinzu.