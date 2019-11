Vielen Handwerksbetrieben fehlt der Nachwuchs. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Der Präsident der Ostthüringer Handwerkskammer, Klaus Nützel, hat deutlich mehr finanzielle Unterstützung für Handwerker in der Meisterausbildung gefordert. Analog zu einem Studium müsse diese Ausbildung kostenfrei gestellt werden, so Nützel. Nach Angaben der Kammer summierten sich die Kosten einer Meisterausbildung in Thüringen je nach Gewerk auf etwa 5.800 bis 9.600 Euro.



Andere Bundesländer unterstützten Handwerksmeister beim Aufbau eines Betriebs mit einer Gründungsprämie. Ähnliches brauche es auch für Thüringen.