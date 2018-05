Sie müssen richtig eingestellt werden, damit sie Menschen nicht gefährlich werden können: Pflegeroboter. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Senioren in Bayern bekommen in einem Testprojekt moderne Helfer an die Seite: Die Roboter EDAN und Justin sollen pflegebedürftige Menschen im Alltag unterstützen. Noch in diesem Jahr startet der Testlauf in einem Altenheim in Garmisch-Partenkirchen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ankündigte.



Das DLR habe zehn Jahre daran gearbeitet, Roboter zu entwickeln, die auf Berührung reagieren und zurückweichen - sonst könnten diese Maschinen den Menschen gefährlich werden.