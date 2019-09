Joshua Wong hört bei einer Rede von Nancy Pelosi (l) zu.

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und führende Abgeordnete haben den Aktivisten der Protestbewegung in Hongkong ihre Unterstützung zugesichert. Die Menschen in der asiatischen Metropole hätten Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit, Autonomie, freie Wahlen und ein Leben ohne Angst vor staatlicher Unterdrückung, sagte Pelosi bei einer Pressekonferenz mit Aktivisten aus Hongkong.



Die USA müssten die Menschenrechtslage in China auch trotz kommerzieller Interessen kritisch ansprechen.