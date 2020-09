Sondersitzung des britischen Parlaments.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in der konservativen Partei hat Premier Boris Johnson Unterstützung für den neuen Brexit-Deal zugesagt. Die "European Research Group" habe sich mit überwältigender Mehrheit für ein Ja ausgesprochen, sagte der Abgeordnete Mark Francois in der Unterhausdebatte.



An der Zustimmung der Brexit-Hardliner hatten zeitweise Zweifel bestanden: In der Vergangenheit hatten sie sich am Stimmverhalten der nordirischen DUP orientiert. Diesmal lehnt die DUP das Abkommen mit der EU ab.