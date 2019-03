Der Trump Tower in New York. Symbolbild

Quelle: Jason Szenes/EPA/dpa

Die Behörden in New York interessieren sich jetzt für den Umgang des einstigen Geschäftsmannes Donald Trump mit Versicherungspolicen. Dessen früherer Anwalt Michael Cohen hatte im Kongress ausgesagt, Trump habe den Wert seiner Immobilien übertrieben hoch dargestellt, um günstigere Tarife zu bekommen.



Die Finanzbehörde des Staates New York hat daraufhin nun Unterlagen von Trumps Versicherer Aon Plc. angefordert, berichteten übereinstimmend die "New York Times" und die "Washington Post".