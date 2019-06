UN-Generalsekretär Antonio Guterres (Archiv).

Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat nach eigener Einschätzung nicht die Autorität, eine Untersuchung gegen den saudischen Kronprinzen wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi einzuleiten. Das sagte sein Sprecher in New York.



Die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard hatte zuvor geschrieben, dass es glaubwürdige Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung von Kronprinz Mohammed bin Salman und anderer Größen gebe. Sie forderte eine Untersuchung.