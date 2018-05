André Poggenburg ist Vorsitzender der Kommission Linksextremismus Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die umstrittene Enquete-Kommission zur Untersuchung von Linksextremismus in Sachsen-Anhalt hat ihre Arbeit aufgenommen. Unter Vorsitz von AfD-Rechtsaußen André Poggenburg tagten die Abgeordneten zum ersten Mal im Magdeburger Landtag.



Vertreter von CDU, SPD und Grünen kündigten an, auf eine sachliche Arbeit zu achten. "Wir werden nicht zulassen, dass die Kommission als Diffamierungsinstrument gegen demokratische Akteure der Zivilgesellschaft missbraucht wird", hieß es in einer Erklärung.