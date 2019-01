Der saudische Journalist Khashoggi wurde ermordet. Archivbild

Quelle: Hasan Jamali/AP/dpa

Fast vier Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat untersucht eine UN-Berichterstatterin den Fall und reist dazu heute in die Türkei. Agnes Callamard will laut UN-Menschenrechtsbüro bis zum 3. Februar Informationen über die Umstände der Ermordung sammeln.



Der im US-Exil lebende Kolumnist der "Washington Post" wollte im saudischen Konsulat in Istanbul Dokumente für seine Hochzeit abholen. Dort wurde er von einem Tötungskommando umgebracht.