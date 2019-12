Heute.de: Sie sind zum ersten Mal Mitglied eines U-Ausschusses. Mit welchen Erwartungen gehen Sie da rein?



Wiehle: Ich bin richtig gespannt darauf, mal hinter die Kulissen eines Ministeriums blicken zu dürfen. Und was die Aufklärung betrifft, so macht es für mich einen großen Unterschied: Hat Andreas Scheuer nur politisch äußerst unvorsichtig gehandelt oder wurde tatsächlich Recht gebrochen? Und sind vielleicht auch die rechtlichen Bestimmungen nicht ausreichend?



Heute.de: Die AfD hat die Einsetzung dieses U-Ausschuss nicht aktiv mit vorangetrieben, aber am Ende doch dafür mitgestimmt. Warum so zögerlich?



Wiehle: Wir möchten uns von keiner Seite an einer großen Schaumschlägerei beteiligen. Meiner Meinung nach hat der Minister zum Teil eine ziemliche Show abgezogen - mit seiner großen "Transparenzoffensive" und all den Akten, die er in den Bundestag gefahren hat und in denen dann doch nicht alles drin stand. Das war schon ein großes Theater. Auf der anderen Seite erwecken FDP, Linke und Grüne für mich den Eindruck, als wollten sie einen Minister jagen. Das ist auch eine Art von Schauspiel. Wir verweigern uns nicht, aber uns geht es jetzt um sachliche Aufklärung.

Bildquelle: DPA