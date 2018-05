Wenn die Küstenwache die Menschen abfängt, werden sie in die detention centers zurückgebracht. Auf dem Weg dorthin werden einige von ihnen von der Küstenwache als Sklaven verkauft. Aoife Ni Mhurchu, Krankenschwester an Bord der Aquarius

Auch die gefährliche Überfahrt nach Europa ist Teil dieses Menschenhandels. "Wenn die Küstenwache die Menschen abfängt, werden sie in die detention centers zurückgebracht. Auf dem Weg dorthin werden einige von ihnen von der Küstenwache als Sklaven verkauft", erzählt Aoife Ni Mhurchu, eine Krankenschwester an Bord. Die Helfer auf der Aquarius sind überzeugt, dass viele der Geflüchteten ursprünglich gar nicht nach Europa wollten. Sie zog es nach Libyen um Arbeit zu finden, oder sie sind von Schmugglerbanden immer weiter verkauft worden und dann dort gelandet. Der Weg übers Meer scheint für sie der einzige Ausweg aus der Hölle.



"Wir haben Berichte von Geretteten, die unter der Drohung von bewaffneten Männern in die Boote geklettert sind. Der Mann vor ihnen, der sich geweigert hat, ist erschossen worden. Also steigen sie ein", erzählt uns Panda, der vorher bei der französischen Kriegsmarine gearbeitet hat. Andere werden tagelang an den Stränden versteckt, in eingebuddelten Kanistern, und müssen in der Nacht ihre eigenen Fluchtboote zusammenbauen. "Sie zimmern ihren eigenen Sarg", seufzt der Korse.