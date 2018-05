Martin Schulz strebt ins Außenamt. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

SPD-Chef Martin Schulz will als Außenminister in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten, wenn die SPD-Mitglieder einer Großen Koalition zustimmen. Das kündigte er nach einer SPD-Vorstandssitzung an.



Schulz teilte zugleich mit, Fraktionschefin Andrea Nahles als seine Nachfolgerin vorzuschlagen. Er sprach von eigener Schwäche bei der Neuausrichtung der SPD. Es gebe einen Generationswechsel; zum ersten Mal in der Parteigeschichte könnte zudem eine Frau an der Spitze stehen.