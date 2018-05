"Können wir an Bord das Champions-League-Finale schauen?", will ein junger Mann in der ersten Reihe wissen. Verblüfft schaut das Team ihn an. Francois Redon lacht: "An Bord leider nicht." Auch wisse er nicht, ob das Boot bis dahin schon an Land sei. "Aber zum Anstoß der Weltmeisterschaft seid ihr auf jeden Fall in Italien."