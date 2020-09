US-Präsident Trump mit Soldaten in Afghanistan. (Archivbild)

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Mehr als 18 Jahre nach dem US-Einmarsch in Afghanistan stehen die USA und die Taliban nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vor der Unterzeichnung eines Abkommens. US-Außenminister Mike Pompeo soll an der Zeremonie, die für Samstag im Golfemirat Katar erwartet wird, teilnehmen.



Das Abkommen soll einen Abzug der US-Truppen einleiten. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass das Land kein sicherer Hafen für Terroristen wird und sie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen.