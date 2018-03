Donald Trump lässt sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will offenbar noch heute die umstrittenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Dabei sollen aber die Nachbarn Mexiko und Kanada eine Schonfrist erhalten, sagte Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro dem Sender Fox Business.



Trump will demnach um 21.30 Uhr deutscher Zeit eine entsprechende Proklamation unterzeichnen, die binnen 15 bis 30 Tagen in Kraft treten soll. EU-Länder und NATO-Partner werden zunächst nicht von den Zöllen ausgenommen.