Menschen waten in einem Vorort von Colombo durch die Fluten. Quelle: Eranga Jayawardena/AP/dpa

Bei schweren Unwettern sind auf Sri Lanka elf Menschen ums Leben gekommen. Die Insel erlebt pro Jahr zwei Monsunzeiten - eine davon beginnt im Mai.



Nach tagelangem Monsunregen in großen Teilen des Inselstaates starben die Opfer vor allem bei Überschwemmungen, Erdrutschen und Blitzeinschlägen. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. In einigen Gegenden wurden die Schulen geschlossen. Im Mai vergangenen Jahres kamen beim Monsun in Sri Lanka mehr als 200 Menschen ums Leben.