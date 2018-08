In Deutschland drohen Unwetter. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Zumindest in Berlin und Brandenburg hat der Sommer nochmal gezeigt, was er kann. Heißester Ort war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das brandenburgische Langenlipsdorf mit 38,4 Grad. In Berlin-Tempelhof und in Berlin-Schönefeld wurden 38,0 Grad erreicht.



Nun erwarten Meteorologen jedoch kühleres Wetter. In einigen Teilen des Landes ging die Hitzewelle bereits ungemütlich mit kräftigen Gewittern zu Ende. Neben Blitz und Donner brachten sie starken Regen, Hagel und Wind. Experten warnen vor Überschwemmungen.