Ein Mann steht vor einem umgestürzten Baum. Symbolbild

Quelle: Mic Smith/FR2 AP/dpa

Teile der Ostküste der USA sind von einem schweren Herbststurm heimgesucht worden. Im Bundesstaat Massachusetts beschädigte das Unwetter Stromleitungen und knickte Bäume um, wie örtliche Behörden mitteilten.



In der Nacht waren nach Angaben des Portals "poweroutage.us" zeitweise mehr als 430.000 Haushalte in acht Bundesstaaten zwischenzeitlich ohne Strom. In Massachusetts allein waren rund 194.000 Haushalte betroffen, wie eine Karte der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaats zeigte.