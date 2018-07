Mancherorts wurde die Nutzung von Grillplätzen untersagt. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sommer teilt Deutschland. Während vor allem der Osten und Norden unter Trockenheit stöhnt, bekommen andere Landesteile in den kommenden Tagen häufig eher zu viel Feuchtigkeit ab. Teils heftige Gewitter mit viel Regen gingen unter anderem in der Eifel, in der Pfalz und im Allgäu nieder.



Hohe Waldbrandgefahr besteht dagegen vor allem im Osten. Der dringend nötige Regen sei hier auch bis Mitte nächster Woche nicht in Sicht, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst.