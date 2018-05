Nach den schweren Unwettern in Teilen Deutschlands gehen an diesem Mittwoch die Aufräumarbeiten weiter. Vor allem in Nordrhein-Westfalen waren am Dienstag durch Starkregen zahlreiche Straßen, Keller und Gebäude überflutet worden. Stellenweise fiel so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat.