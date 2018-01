Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gab es an der Nordseeküste teils orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Für den Abend wurde in der Elbmündung, in Hamburg und an der Nordfriesischen Küste eine Sturmflut erwartet. In Ostfriesland wurde ein Pegel von einem Meter über dem mittleren Hochwasser angenommen, für Nordfriesland bis zu zwei Meter mehr.